Bagaimana cara memasang aksesori ke Philips OneBlade saya?
Perlu diketahui: memasang dan melepas sisir dan pelindung memiliki teknik yang sama, apa pun model OneBlade yang Anda miliki (termasuk varian yang tidak ditampilkan pada gambar di bawah).
Sisir janggut satu ukuran
Video berikut menunjukkan cara memasang dan melepas sisir. Tekan sisir pada pisau hingga terdengar bunyi klik agar tidak terjatuh saat digunakan.
Kompatibilitas: sisir janggut satu ukuran kompatibel dengan semua model OneBlade.
Sisir janggut yang dapat disesuaikan
Video berikut menunjukkan cara memasang dan melepas dua jenis sisir yang dapat disesuaikan. Saat memasang jenis sisir kedua yang dapat disesuaikan, pastikan kait kecil di sisi bawah sisir (yang paling dekat dengan ujung gigi sisir) terpasang pada bagian atas pisau.
Kompatibilitas: jenis sisir pertama yang ditampilkan dalam video hanya kompatibel dengan OneBlade Pro (ditunjukkan di ujung kanan gambar di bagian pertama dalam artikel ini). Jenis sisir kedua yang ditampilkan kompatibel dengan semua model OneBlade.
Aksesori untuk tubuh
Video berikut menunjukkan cara memasang dan melepas aksesori. Tekan aksesori pada pisau hingga terdengar bunyi klik agar tidak terjatuh saat digunakan.
Kompatibilitas: sisir bulu badan dan pelindung kulit kompatibel dengan semua model OneBlade.
OneBlade Intimate
Pisau OneBlade Intimate disertakan bersama aksesori pelindung kulit. Dengan begitu, Anda dapat mencukur area sensitif dengan perlindungan maksimal agar tidak tergores dan teriris pisau. Selain itu, sisir bulu badan/pelindung tersedia untuk OneBlade Intimate. Anda pun dapat memangkas bulu badan dengan cepat dan mudah.
Video berikut menunjukkan cara memasang pisau dan sisir bulu badan OneBlade Intimate.
Kompatibilitas: Pisau OneBlade Intimate kompatibel dengan semua model OneBlade. Sisir bulu badan yang ditampilkan dalam video berikut dirancang pas dengan pelindung kulit. Oleh karena itu, sisir ini hanya kompatibel dengan pisau OneBlade Intimate.
Tutup pelindung
Video berikut menunjukkan cara memasang dan melepas tutup pelindung. Pasang tutup pelindung dengan benar hingga terdengar bunyi klik.
Kompatibilitas: tersedia dua jenis tutup pelindung: satu untuk pisau 360 dan satu untuk pisau klasik. Selama Anda menggunakan tutup pelindung yang tepat untuk jenis mata pisau Anda, tutup pelindung tersebut kompatibel dengan semua model OneBlade.