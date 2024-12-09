Pisau OneBlade Intimate disertakan bersama aksesori pelindung kulit. Dengan begitu, Anda dapat mencukur area sensitif dengan perlindungan maksimal agar tidak tergores dan teriris pisau. Selain itu, sisir bulu badan/pelindung tersedia untuk OneBlade Intimate. Anda pun dapat memangkas bulu badan dengan cepat dan mudah.



Video berikut menunjukkan cara memasang pisau dan sisir bulu badan OneBlade Intimate.

Kompatibilitas: Pisau OneBlade Intimate kompatibel dengan semua model OneBlade. Sisir bulu badan yang ditampilkan dalam video berikut dirancang pas dengan pelindung kulit. Oleh karena itu, sisir ini hanya kompatibel dengan pisau OneBlade Intimate.