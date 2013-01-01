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  • Ideal untuk bepergian Ideal untuk bepergian Ideal untuk bepergian

    Philips Avent Dispenser susu bubuk

    SCF135/06

    Ideal untuk bepergian

    Unit ini membawa 3 porsi susu bubuk yang sudah ditakar sebelumnya dalam wadah terpisah. Saat Anda siap memberikan susu, tuangkan susu bubuk ke dalam botol berisi air masak. Lepas bagian dalamnya untuk digunakan sebagai mangkuk atau wadah.

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    Philips Avent Dispenser susu bubuk

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    Ideal untuk bepergian

    Bebas BPA

    • 3 porsi
    Bagian dalam dapat dilepas

    Bagian dalam dapat dilepas

    Bagian dalam dapat dilepas untuk dijadikan cangkir camilan praktis

    Menampung cukup susu formula bubuk untuk tiga porsi 260 ml/9 oz

    Menampung cukup susu formula bubuk untuk tiga porsi 260 ml/9 oz

    Dispenser susu bubuk Philips Avent menampung 3 porsi susu bubuk yang sudah ditakar - ideal untuk bepergian

    Seluruh dispenser dapat disterilkan, digunakan dalam microwave, dan aman untuk mesin pencuci piring

    Semua komponen dapat disterilkan, digunakan dalam microwave, dan aman untuk mesin pencuci piring untuk pembersihan cepat dan mudah

    Spesifikasi Teknis

    • Bahan

      Bebas BPA*
      Y

    • Item yang disertakan

      Dispenser susu bubuk
      1  pcs

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      • 0-6 Bulan
      • 0 - 6 bulan

    Badge-D2C

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