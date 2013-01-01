SCF135/06
Ideal untuk bepergian
Unit ini membawa 3 porsi susu bubuk yang sudah ditakar sebelumnya dalam wadah terpisah. Saat Anda siap memberikan susu, tuangkan susu bubuk ke dalam botol berisi air masak. Lepas bagian dalamnya untuk digunakan sebagai mangkuk atau wadah.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Bagian dalam dapat dilepas untuk dijadikan cangkir camilan praktis
Dispenser susu bubuk Philips Avent menampung 3 porsi susu bubuk yang sudah ditakar - ideal untuk bepergian
Semua komponen dapat disterilkan, digunakan dalam microwave, dan aman untuk mesin pencuci piring untuk pembersihan cepat dan mudah
Bahan
Item yang disertakan
Tahap perkembangan
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