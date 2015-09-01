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  • Ganti pencukur Anda dengan yang baru Ganti pencukur Anda dengan yang baru Ganti pencukur Anda dengan yang baru

    Shaver series 5000 Kepala pencukur

    SH50/51

    Ganti pencukur Anda dengan yang baru

    Dalam kurun waktu dua tahun, kepala pencukur Anda sudah mencukur 9 juta bulu di wajah Anda. Ganti kepala pencukur dan kembalikan performa 100%. Kompatibel dengan Pencukur Seri 5000, 6000, dan AquaTouch.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Shaver series 5000 Kepala pencukur

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    Ganti pencukur Anda dengan yang baru

    Ganti kepala pencukur setiap 2 tahun untuk hasil terbaik

    • Pisau MultiPrecision
    • Cocok dengan S5000 (S5xxx)
    • Cocok dengan AquaTouch (S5xxx)
    • Cocok dengan S6000 (S6XXX)
    Kepala pengganti untuk Pencukur Seri 5000 & 6000

    Kepala pengganti untuk Pencukur Seri 5000 & 6000

    Kepala pengganti SH50 kompatibel dengan Pencukur seri 5000 (S5xxx), Pencukur seri 6000 (S6xxx) dan PowerTouch (PT8xx).

    Pisau akan mengangkat, lalu mencukur bulu yang panjang dan pendek untuk pencukuran cepat

    Pisau akan mengangkat, lalu mencukur bulu yang panjang dan pendek untuk pencukuran cepat

    Mencukur dengan cepat dan bersih. Pisau MultiPrecision kami akan mengangkat, lalu mencukur semua bulu dan bulu pendek yang tersisa – semua dengan beberapa sapuan saja.

    Teknologi Angkat & Cukur Super mengangkat bulu sehingga aman untuk pencukuran rapat

    Teknologi Angkat & Cukur Super mengangkat bulu sehingga aman untuk pencukuran rapat

    Cukur lebih rapat dengan teknologi Angkat & Cukur Super. Pisau pertama mengangkat setiap bulu sedangkan pisau kedua mencukurnya dengan aman hingga ke bawah lapisan kulit untuk hasil yang sangat mulus.

    Ganti kepala pencukur hanya dalam dua langkah

    Ganti kepala pencukur hanya dalam dua langkah

    Pencukur Philips terbaru memiliki pengingat penggantian yang terpasang dalam bentuk simbol unit pencukur. Simbol ini akan menyala dan memperingatkan Anda untuk mengganti kepala pencukur.

    Mudah mengganti kepala pencukur

    Mudah mengganti kepala pencukur

    1. Buka pencukur dengan menekan tombol "lepas"; 2. Lepaskan cincin penahan dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam; 3. Keluarkan kepala pencukur lama dan masukan penggantinya dengan hati-hati; pastikan kepala pencukur sejajar pada tempatnya; 4. Pasang kembali cincin penahan dan kencangkan dengan memutarnya searah jarum jam; 5. Jika kepala pencukur terpasang dengan benar, akan terdengar bunyi klik saat ditutup.

    Setel ulang pencukur Anda setelah mengganti kepala pencukur

    Setel ulang pencukur Anda setelah mengganti kepala pencukur

    Setelah mengganti kepala pencukur, Anda bisa menyetel ulang pengingat penggantian dengan menekan tombol on/off selama lebih dari 7 detik. Jika tidak, pemicu pengganti akan mati secara otomatis setelah 9 pencukuran berturut-turut.

    Ganti pencukur Anda dengan yang baru

    Ganti pencukur Anda dengan yang baru

    Untuk kembali ke performa 100%, ganti kepala pencukur setiap 2 tahun.

    Spesifikasi Teknis

    • Kepala pencukur

      Kepala pencukur per kemasan
      3
      Tipe produk yang cocok
      • Pencukur seri 5000 (S5xxx)
      • AquaTouch (S5xxx)
      • PowerTouch (PT8xx, PT7xx)
      • AquaTouch (AT8xx, AT7xx)
      • Pencukur Seri 6000 (S6xxx)

    • Membersihkan

      Penggunaan
      Gunakan semprotan pembersih HQ110
    Badge-D2C

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