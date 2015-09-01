SH50/51
Ganti pencukur Anda dengan yang baru
Dalam kurun waktu dua tahun, kepala pencukur Anda sudah mencukur 9 juta bulu di wajah Anda. Ganti kepala pencukur dan kembalikan performa 100%. Kompatibel dengan Pencukur Seri 5000, 6000, dan AquaTouch.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kepala pengganti SH50 kompatibel dengan Pencukur seri 5000 (S5xxx), Pencukur seri 6000 (S6xxx) dan PowerTouch (PT8xx).
Mencukur dengan cepat dan bersih. Pisau MultiPrecision kami akan mengangkat, lalu mencukur semua bulu dan bulu pendek yang tersisa – semua dengan beberapa sapuan saja.
Cukur lebih rapat dengan teknologi Angkat & Cukur Super. Pisau pertama mengangkat setiap bulu sedangkan pisau kedua mencukurnya dengan aman hingga ke bawah lapisan kulit untuk hasil yang sangat mulus.
Pencukur Philips terbaru memiliki pengingat penggantian yang terpasang dalam bentuk simbol unit pencukur. Simbol ini akan menyala dan memperingatkan Anda untuk mengganti kepala pencukur.
1. Buka pencukur dengan menekan tombol "lepas"; 2. Lepaskan cincin penahan dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam; 3. Keluarkan kepala pencukur lama dan masukan penggantinya dengan hati-hati; pastikan kepala pencukur sejajar pada tempatnya; 4. Pasang kembali cincin penahan dan kencangkan dengan memutarnya searah jarum jam; 5. Jika kepala pencukur terpasang dengan benar, akan terdengar bunyi klik saat ditutup.
Setelah mengganti kepala pencukur, Anda bisa menyetel ulang pengingat penggantian dengan menekan tombol on/off selama lebih dari 7 detik. Jika tidak, pemicu pengganti akan mati secara otomatis setelah 9 pencukuran berturut-turut.
Untuk kembali ke performa 100%, ganti kepala pencukur setiap 2 tahun.
Kepala pencukur
Membersihkan
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