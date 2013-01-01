SCF145/06
Mudah membersihkan dan merawat produk peralatan menyusui bayi
Sikat botol Philips Avent memiliki kepala sikat lengkung yang dirancang khusus dan ujung gagang yang dicetak, untuk membersihkan semua jenis: botol, dot, dan alat makan secara efektif. Bulu sikat densitas tinggi yang tahan lama akan membersihkan dengan aman tanpa menggores.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kepala sikat lengkung khusus dan ujung gagang yang dicetak bisa mencapai semua sudut leher botol yang lebar, dot, dan produk menyusui bayi untuk pembersihan menyeluruh.
Sikat botol dan dot ini sepenuhnya dibuat dari bahan bebas BPA*
Kepala sikat lengkung dan ujung gagang yang dicetak bisa mencapai semua sudut leher botol susu yang lebar. Ujung berkontur membuat Anda dapat membersihkan sisi dalam dot.
Bulu densitas tinggi yang tahan lama untuk membersihkan botol, dot, dan peralatan makan lain secara menyeluruh
Botol atau dot tidak akan tergores atau rusak berkat bulu sikat lembut densitas tinggi.
Sikat botol dan dot aman dicuci di mesin pencuci piring untuk pembersihan mudah.
Gantung sikat untuk penyimpanan praktis dan mengeringkannya
Bahan
Item yang disertakan
Tahap perkembangan
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.