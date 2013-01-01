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  • Mudah membersihkan dan merawat produk peralatan menyusui bayi Mudah membersihkan dan merawat produk peralatan menyusui bayi Mudah membersihkan dan merawat produk peralatan menyusui bayi

    Philips Avent Sikat botol dan dot

    SCF145/06

    Mudah membersihkan dan merawat produk peralatan menyusui bayi

    Sikat botol Philips Avent memiliki kepala sikat lengkung yang dirancang khusus dan ujung gagang yang dicetak, untuk membersihkan semua jenis: botol, dot, dan alat makan secara efektif. Bulu sikat densitas tinggi yang tahan lama akan membersihkan dengan aman tanpa menggores.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp136.900,00

    Philips Avent Sikat botol dan dot

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    Mudah membersihkan dan merawat produk peralatan menyusui bayi

    Sikat pembersih Avent

    • Aksesori botol
    Sikat botol dengan kepala sikat lengkung agar membersihkan lebih mudah

    Sikat botol dengan kepala sikat lengkung agar membersihkan lebih mudah

    Kepala sikat lengkung khusus dan ujung gagang yang dicetak bisa mencapai semua sudut leher botol yang lebar, dot, dan produk menyusui bayi untuk pembersihan menyeluruh.

    Sikat botol dan dot ini bebas BPA*

    Sikat botol dan dot ini bebas BPA*

    Sikat botol dan dot ini sepenuhnya dibuat dari bahan bebas BPA*

    Desain gagang dan ujung gagang yang unik

    Kepala sikat lengkung dan ujung gagang yang dicetak bisa mencapai semua sudut leher botol susu yang lebar. Ujung berkontur membuat Anda dapat membersihkan sisi dalam dot.

    Bulu densitas tinggi yang tahan lama untuk pembersihan menyeluruh

    Bulu densitas tinggi yang tahan lama untuk membersihkan botol, dot, dan peralatan makan lain secara menyeluruh

    Botol atau dot tidak akan tergores atau rusak

    Botol atau dot tidak akan tergores atau rusak berkat bulu sikat lembut densitas tinggi.

    Aman di mesin cuci piring

    Sikat botol dan dot aman dicuci di mesin pencuci piring untuk pembersihan mudah.

    Gantung sikat untuk penyimpanan praktis

    Gantung sikat untuk penyimpanan praktis dan mengeringkannya

    Spesifikasi Teknis

    • Bahan

      Bebas BPA*
      Y

    • Item yang disertakan

      Sikat botol dan dot
      1  pcs

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0-6 Bulan

    Badge-D2C

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